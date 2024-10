Top of the Lake: misdaadserie met Elisabeth Moss verdwijnt van Netflix

Het misdaaddrama Top of the Lake (twee seizoenen) wordt binnenkort verwijderd uit het aanbod van Netflix: de serie is nog tot en met donderdag 31 oktober te zien. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. Top of the Lake volgt de in het Australische Sydney werkzame rechercheur Robin Griffin, die gespeeld wordt door actrice Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale). In het eerste seizoen onderzoekt ze de verdwijning van een zwangere tiener uit Nieuw-Zeeland. Peter Mullan (Payback) heeft een bijrol als de vader van het meisje. In het tweede seizoen (subtitel: China Girl) duikt ze samen met haar nieuwe partner (Gwendoline Christie) in de dood van een onbekende Aziatische vrouw. Het tweede seizoen bevat tevens een bijrol van Nicole Kidman (The Perfect Couple). Top of the Lake werd bedacht en ontwikkeld door Jane Campion (The Piano), die ook de Oscarwinnende film The Power of the Dog maakte voor Netflix.