Belgravia: The Next Chapter S01E01-02: zorgeloos geluk bestaat niet

© MGM+

Liefde is hard werken in het vervolg op kostuumdrama Belgravia.

Als één ding duidelijk werd in het kostuumdrama Belgravia (te zien bij NPO Plus) dan was het wel dit: zorgeloos geluk bestaat niet. Dus zijn we meteen wantrouwig wanneer in Belgravia: The Next Chapter entrepreneur Frederick Trenchard (Benjamin Wainwright) als een blok valt voor de beeldschone Clara (Harriet Slater, Pennyworth) en haar nog geen vijftien minuten later naar het altaar begeleidt.

Al snel daarna verschijnen de eerste scheurtjes. Frederick torst namelijk nogal wat jeugdtrauma’s met zich mee, met dank aan een kille vader (Richard Goulding), die zijn jongere broertje altijd boven hem verkoos. Kijkers van de oorspronkelijke miniserie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Julian Fellowes (Downton Abbey, The Gilded Age), weten wel waarom. Frederick was het resultaat van een clandestiene ontmoeting tussen zijn moeder (Alice Eve) en de onscrupuleuze John Bellasis (Adam James), iets wat zijn adoptievader hem duidelijk nooit heeft vergeven.

© MGM+

De eerdere serie, met Fellowes zelf aan het roer, had een sterk – en verfrissend – uitgangspunt: het verhaal draaide om twee oudere, sterke vrouwen (Tamsin Greig en Harriet Walter) die elkaar onverwacht vinden in een gedeeld verdriet. In dit vervolg, nu met Helen Edmundson als showrunner, zijn zij helaas van het toneel verdwenen. We moeten het nu doen met de wat meer standaard (liefdes)perikelen van Clara en haar jongere zus Emily (Hannah Onslow, This Is Going to Hurt), die toevallig haar oog heeft laten vallen op Fredericks jongere broer, predikant James (Toby Regbo, Reign).

© MGM+

Toch kabbelt het allemaal lekker gemoedelijk door. En al is het dan misschien moeilijk om echt warm te lopen voor Frederick en zijn makkelijk overprikkelde ego, dan maakt de aanwezigheid van de bevlogen dokter Stephen (Edward Bluemel, Lord Guildford in My Lady Jane) een hoop goed.