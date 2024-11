The Snow Girl (La Chica de Nieve): tweede seizoen heeft datum bij Netflix

De Spaanse misdaadserie The Snow Girl (of: La Chica de Nieve) keert terug met een tweede seizoen, dat vanaf vrijdag 31 januari te zien is bij Netflix. Milena Smit (The Platform 2, Parallel Mothers) geeft in de nieuwe reeks, die de subtitel The Soul Game kreeg, wederom gestalte aan onderzoeksjournalist Miren Rojo, die uitgedaagd lijkt te worden door een nieuwe misdadiger. De ontvangst van een envelop met een foto van een vastgebonden vrouw en de vraag of ze een spel wil spelen, leidt haar naar een eliteschool die centraal staat in de verdwijning van en moord op twee jonge vrouwen. Rojo krijgt tijdens haar onderzoek hulp van nieuwkomer Jaime (Miki Esparbé), een net bij haar krant gearriveerde journalist die zijn beschadigde reputatie probeert te herstellen. Verder keren uit de eerdere reeks acteurs Aixa Villagrán en Marco Cáceres weer terug. Het tweede seizoen werd net als het eerste seizoen gebaseerd op een boek van Javier Castillo.