The Perfect Couple: trailer voor moordmysterie van Netflix met Nicole Kidman

Nicole Kidman kreeg de afgelopen dagen goede kritieken voor haar rol in het door Halina Reijn geregisseerde Babygirl, maar voordat die film in de bioscoop verschijnt is de actrice eerst nog te zien in de nieuwe miniserie The Perfect Couple op Netflix. Kidman geeft in het drama gestalte aan een beroemde schrijver die een groots huwelijk heeft georganiseerd voor haar dochter. Wanneer er een lijk wordt gevonden op het strand ontvouwt zich echter een moordmysterie dat zo uit een van haar boeken had kunnen komen: iedereen is verdacht. Liev Schreiber (Ray Donovan) speelt de echtgenoot van Kidmans personage en daarnaast zijn ook Eve Hewson, Billy Howle en Dakota Fanning te zien. De regie was in handen van Susanne Bier (Bird Box, The Night Manager), die ook met Kidman werkte aan The Undoing. The Perfect Couple is een adaptatie van het boek van Elin Hilderbrand, dat door Jenna Lamia (Good Girls, Awkward) voor televisie werd bewerkt. De reeks bestaat uit zes afleveringen.