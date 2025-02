The Parenting: film met Lisa Kudrow en Brian Cox komt naar HBO Max

In de cast zien we met Brian Cox (Succession), Lisa Kudrow (Friends), Edie Falco (The Sopranos) en Dean Norris (Breaking Bad) veel bekende namen uit de televisiewereld.

Vanaf donderdag 13 maart kun je op HBO Max kijken naar de nieuwe film The Parenting (2025). De komische horrorfilm volgt het jonge koppel Rohan (Nik Dodani uit Atypical) en Josh (Brendon Flynn uit 13 Reasons Why), die samen een weekendje weg op het platteland organiseren voor zichzelf en hun (schoon)ouders, die elkaar nog niet hebben ontmoet. Terwijl de spanning oploopt tussen de traditionele Sharon (Edie Falco uit The Sopranos) en Frank (Brian Cox uit Succession) en de relaxte Liddy (Lisa Kudrow uit No Good Deed) en Cliff (Dean Norris uit Breaking Bad), ontdekken ze dat hun huurhuis – beheerd door de excentrieke Brenda (Parker Posey uit Lost in Space) – wordt geteisterd door een poltergeist. En wanneer één van de ouders bezeten raakt, moet de rest samenkomen om de boel te redden. De film werd geregisseerd door Craig Johnson (The Skeleton Twins).