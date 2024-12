No Good Deed S01E01: sparrende komedie-oudgedienden

Wie spontaan begint aan de komediereeks No Good Deed zal zich eerst nog wanen in een rechttoe rechtaan sitcom, met Ray Romano en Lisa Kudrow in de hoofdrol. Het duo speelt het echtpaar Paul en Lydia Morgan, dat op het punt staat hun mooie huis in de in Los Angeles gelezen wijk Los Feliz te verkopen. Maar deze serie komt uit de koker van Liz Feldman, die in Dead to Me al haar voorliefde voor zwarte humor etaleerde. Gaandeweg de pilotaflevering blijkt dat er ook iets sluimert onder de oppervlakte. Terwijl potentiële kopers een rondleiding krijgen, kijken de Morgans in een slaapkamer stiekem mee.