The Lovers: romantische komedieserie gaat in maart van start bij Canvas

De Britse serie The Lovers (2023) gaat volgende maand van start op de Belgische televisie: vanaf zondag 16 maart zie je elke week een dubbele aflevering van de zesdelige reeks. Roisin Gallagher (die voor haar rol een BAFTA-nominatie ontving) geeft in de romantische komedie gestalte aan Janet, een chagrijnige en grofgebekte medewerker van een supermarkt die het helemaal gehad heeft met haar leven. Maar dan ontmoet ze een tv-presentator (Johnny Flynn) die in Belfast is om een programma te maken, waarna de twee verwikkeld raken in een affaire. Conleth Hill (Holding) speelt de baas van de supermarkt waar Janet werkt en verder is ook Alice Eve (Belgravia: The Next Chapter) te zien. The Lovers werd bedacht door David Ireland (The Young Offenders).