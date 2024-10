The Helicopter Heist: trailer voor Zweedse misdaadserie van Netflix

Vanaf vrijdag 22 november kun je bij Netflix kijken naar de Zweedse miniserie The Helicopter Heist. De thriller is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonas Bonnier en vertelt het op ware feiten geïnspireerde verhaal over één van de meest opvallende berovingen uit de Zweedse geschiedenis. Het verhaal speelt zich af in 2009, wanneer er een helikopter landt op het dak van wat het best beveiligde gelddepot van het land zou zijn. De politie kijkt machteloos toe terwijl de overvallers miljoenen buitmaken, zonder daarbij ook maar een enkel schot te lossen. De drie hoofdrollen worden gespeeld door Mahmut Suvakci (Top Dog), Ardalan Esmaili (Deliver Me) en Iskra Kostic (Detective #24). The Helicopter Heist werd geschreven door Ronnie Sandahl (Borg vs. McEnroe). Daniel Espinosa, die in eigen land doorbrak met de film Snabba Cash (dat ook een Netflix-serie werd) en daarna in Amerika films maakte als Safe House en Life, was één van de regisseurs.