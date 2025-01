The Hardacres: historische dramaserie komt in februari naar BBC First

Het Britse drama over een arbeidersfamilie die het schopt tot een leven vol luxe werd in positieve zin vergeleken met Downton Abbey en All Creatures Great and Small.

Het historische familiedrama The Hardacres is vanaf 23 februari elke zondag te zien op BBC First. De tv-serie speelt zich af in het Britse Yorkshire rond het jaar 1890. Na een ongeluk blijft de familie Hardcare achter zonder geld, waarna ze een radicaal zakelijk idee bedenken. Al snel is de uit de haven afkomstige arbeidersfamilie rijker dan ze ooit hadden durven dromen, maar hun nieuwe rijkdom brengt hen tevens in de wereld van de hogere klassen, waar ze te maken krijgen met de arrogantie van zowel aristocraten als bedienden. Claire Cooper (Hollyoaks) en Liam McMahon (Hunger) spelen de matriarch en patriarch, Adam Little, Shannon Lavelle en Zak Ford-Williams zijn te zien als hun drie kinderen en Julie Graham (Shetland) geeft gestalte aan de moeder van Coopers personage. Na de tv-première werd het eerste seizoen in de pers in positieve zin vergeleken met series als All Creatures Great and Small en Downton Abbey.