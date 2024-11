All Creatures Great and Small S05E01: de warme nostalgie straalt er vanaf BBC First , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Playground & All3Media International

Het vijfde seizoen speelt zich af aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar het leven op het Britse platteland en rondom de praktijk van veearts Siegfried Farnon, gaat gewoon door.

All Creatures Great and Small doet zijn naam eer aan. In de eerste aflevering van het vijfde seizoen, die zich afspeelt in 1941, passeren mediagenieke katten en kalveren de revue en zitten de honden van dierenarts Siegfried Farnon (Samuel West) gerieflijk bij het haardvuur. De plot begint nog wel met een potentieel groot drama: James Herriot (Nicholas Ralph), Farnons trouwe medewerker, heeft zijn opleiding als piloot bij de Britse luchtmacht afgerond en staat op het punt om deel te nemen aan oorlogsmissies in Duitsland. Dit hele verhaal loopt echter in de soep als Herriot wordt gediagnosticeerd met brucellose: een infectie die hij te danken heeft aan zijn werk met een kudde koeien.

Eerst wordt Herriot nog gedegradeerd tot het grondpersoneel, waarbij hij voor de RAF (Royal Air Force) geulen moet graven. Dat gebeurt bij een boer op zijn land, die nogal nijdig doet tegen de troepen. Hij gelooft ook niet dat Herriot én een getraind piloot is én een gediplomeerd veearts, totdat de jongeling hem helpt bij de bevalling van een kalfje. De glimlach die terstond op Herriots gezicht verschijnt valt in de categorie onbetaalbaar en is misschien wel exemplarisch voor de reeks an sich: All Creatures Great and Small gaat om het respecteren en omarmen van nieuw leven, en dat dient zich ook in de vorm aan van Herriots babyzoontje.

© Playground & All3Media International

Terwijl Herriot is gestationeerd op een luchtmachtbasis, wacht zijn echtgenote Helen (Rachel Shenton) met de nieuwe telg geduldig zijn thuiskomst af. Ondertussen tonen showrunners Brian Parcival en Andy Hay nog wat aandoenlijke zijwendingen. Farnons huishoudster Audrey (Anna Madeley) sluit zich als eerste vrouw in het dorp aan bij de vrijwillige luchtbeschermingsdienst. En Farnons nieuwe ondergeschikte, dierenarts Richard (James Anthony-Rose), behandelt een kat die per abuis morfine toegediend krijgt. Onschuldiger wordt het bijna niet. En dan zijn er ook nog eens de kostuums, die de nostalgie die de serie ademt onderschrijven.

© Playground & All3Media International

Als kijker wil je naast Farnon plaatsnemen in een fauteuil als hij ’s avonds na een hectische dag naar het haardvuur staart terwijl hij geniet van een brandy. Is dat niet het summum van televisie?