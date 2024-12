The Good Ship Murder: misdaadserie start in januari bij BBC First

De Britse misdaadserie The Good Ship Murder (2023) is vanaf vrijdag 24 januari te zien bij BBC First. Het luchtige tv-drama volgt voormalig agent Jack Grayling (Shayne Ward), die inmiddels werkt als hij als cabaretzanger op een luxe cruiseschip in de Middellandse Zee. Op een dag moet hij plots zijn oude vaardigheden opnieuw aanwenden als er iemand op het schip wordt vermoord. Samen met de ambitieuze en strikte eerste officier Kate Woods (Catherine Tyldesley) vormt hij een detectiveteam, waarbij ze tevens ondersteund worden door de immer vrolijke ober Jamil (Zak Douglas). Tijdens het verloop van de serie lossen Jack en Kate steeds meer bijzondere mysteries op, telkens met de Middellandse Zee als zonnig achtergronddecor. The Good Ship Murder werd bedacht door scenaristen Mike Benson (Intruder) en Paul Matthew Thompson (Vera). Momenteel wordt er gewerkt aan een tweede seizoen en het derde seizoen is ook al aangekondigd.