Vera: trailer voor slotseizoen van detectiveserie met Brenda Blethyn

De Britse vod-dienst Britbox onthulde de eerste beelden van het veertiende seizoen van Vera. De reeks is tevens het laatste seizoen van de serie, waarmee Brenda Blethyn (Secrets & Lies) dus afscheid zal nemen van haar personage Vera Stanhope. Het veertiende seizoen bestaat uit twee nieuwe afleveringen en een afsluitende documentaire met een blik achter de schermen. In de eerste aflevering stuiten een aantal vissers op het stoffelijk overschot van een man die net is vrijgekomen uit de gevangenis en moet Vera achterhalen of zijn dood iets te maken heeft met zijn eerder gepleegde misdaden. De tweede en dus allerlaatste aflevering draait om de dood van een veelbelovende student en de vermissing van een jong meisje, waarbij Vera tijdens het onderzoek gedwongen wordt te reflecteren op haar eigen jeugd. Wanneer het slotseizoen van Vera bij ons in Nederland op televisie te zien zal zijn is nog niet bekend. Hier gaat op zaterdag 4 januari eerst nog het dertiende seizoen van start bij de NPO.