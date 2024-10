The Franchise S01E01-03: satire over filmindustrie mist scherpte HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Nieuwe serie van Sam Mendes (American Beauty), Jon Brown (Succession) en Armando Iannucci (Veep) houdt zich te veel op de vlakte.

Als er één ding is dat duidelijk wordt tijdens het kijken van de tv-serie The Franchise is het dit: het filmen van een filmfranchise is een hel, zeker wanneer het om superheldenfilms gaat. En al helemaal als de film waar je aan werkt niet wordt gezien als één van de pijlers binnen deze franchise (denk aan Eternals in het Marvel-filmuniversum).

Dat geldt allemaal ook voor de productie van de superheldenfilm Tecto: Eye of the Storm, die regieassistent Daniel (Himesh Patel, Yesterday) met man en macht op de rails probeert te houden. Want naast de gebruikelijke productionele ongemakken, waaronder het tevredenstellen van de fragiele ego’s van zowel de regisseur (Daniel Brühl, Good Bye, Lenin!) als de cast (Billy Magnussen, Richard E. Grant), is de productie ook afhankelijk van de onvoorspelbare nukken van bovenaf. Draait je film om buitenaardse vismensen? Jammer joh, die zijn nu net in de film daarvoor afgeslacht. Dat Anita (Aya Cash, The Boys, You’re the Worst), Daniels ex, op het laatste moment als nieuwe producent wordt aangenomen, is de kers op de taart.

Na twee series en twee films over de Britse (The Thick of It, In the Loop), Russische (The Death of Stalin) en Amerikaanse (Veep) politiek, richt Armando Iannucci nu zijn satirische blik op de speelfilmindustrie. Ditmaal wordt Iannucci bijgestaan door Jon Brown (Succession) en Sam Mendes (die zelf als regisseur van Skyfall en Spectre ook enige franchise-ervaring heeft opgedaan). Eigenlijk schrijft deze serie zichzelf. Kijk alleen maar naar de Marvel-industrie, die, als de voedselmachine in Cloudy with a Chance of Meatballs, maar content uit blijft spuwen waar eigenlijk niemand om heeft gevraagd. En wie herinnert zich niet Marvels problematische antwoord op het ‘vrouwenprobleem’ (kort gezegd: er zijn er te weinig): die ene hele scène in Avengers: Endgame, waarin alle vrouwelijke superhelden even samenkomen.

Maar ook DC (onderdeel van Warner Bros, ook eigenaar van HBO Max, waar The Franchise bij te zien is) blijft niet ongemoeid. Wanneer Pat (Darren Goldstein), de rechterhand van de Grote Baas, tussen neus en lippen door vermeldt dat een andere zusterproductie in de prullenbak is verdwenen, roept dat automatisch herinneringen op aan Batgirl.

En dat is een beetje het probleem. The Franchise vertelt ons weinig nieuws; er is niet iets waarmee de serie zich echt onderscheidt van al die andere satires over de filmindustrie. Zelfs in de tenenkrommende komedie A Family Affair waren de scènes met verwaande megaster Chris Cole (Zach Efron) tijdens de opnames van Icarus 4 (‘Als Icarus 3 flopt tijdens het draaien van 4, dan mag ik niet terugkomen voor 5 en 6!’) nog de enige lichtpuntjes.

De serie mist ook de scherpte van Iannucci’s eerdere producties. Misschien was dat wel onvermijdelijk. Je voelt toch net iets meer urgentie bij de werknemers van Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) die in Veep echte rampen proberen te voorkomen, dan bij de verwoede pogingen van een regieassistent om van een Frankenstein-productie toch nog iets appetijtelijks te maken. Jammer is het wel.