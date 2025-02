The Day of the Jackal: thrillerserie met Eddie Redmayne komt naar Canvas

Vorig jaar ging The Day of the Jackal in Nederland in première bij vod-dienst SkyShowtime, maar de thrillerserie is binnenkort ook te volgen op de Belgische televisie: vanaf 9 maart zie je elke zondag een dubbele aflevering van de tiendelige reeks op Canvas. Eddie Redmayne (The Good Nurse) geeft in het drama gestalte aan een ongrijpbare huurmoordenaar genaamd The Jackal, die zijn geld verdient met het uitvoeren van opdrachten voor de hoogste bieder. Zijn vaardigheden worden op de proef gesteld wanneer een vastberaden Britse inlichtingenofficier (Lashana Lynch uit No Time to Die) hem op het spoor komt en een klopjacht op hem opent. Úrsula Corberó (La Casa de Papel) speelt een dierbare van The Jackal die geen idee heeft van zijn ware identiteit en verder is ook onder meer Charles Dance (Game of Thrones) te zien.