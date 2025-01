The Cleaner: derde seizoen van serie met Greg Davies komt naar BBC First

Komiek Greg Davies (Man Down) keert terug naar BBC First met het derde seizoen van The Cleaner: de komische reeks is vanaf 2 februari weer elke zondag bij de zender te zien. Davies geeft in The Cleaner gestalte aan schoonmaker Paul ‘Wicky’ Wickstead, die in elke aflevering een nieuw plaats delict vrij moeten maken van bloed en sporen en daarbij te maken krijgt met de meest curieuze mensen. In de première van het derde seizoen krijgt hij een klusje toegeworpen door een oude vriend van school (Ben Willbond) die zeer succesvol is in het leven, iets wat de nodige jaloezie opwekt bij Wicky. Latere afleveringen brengen hem nog naar onder meer een vuurtoren en een huwelijkslocatie. Zita Sattar (Casualty) keert terug als agent Ruth Edwards en gastrollen zijn er dit seizoen voor Steve Pemberton (Inside No 9), Sharon Rooney (Nightsleeper), Conleth Hill (Holding), Chaneil Kular (Sex Education) en Gemma Whelan (The Tower).