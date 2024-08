The Sandhamn Murders S06E01: knullig, maar de acteurs komen ermee weg NPO , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© TV4 / C More Film

In de onderhoudende openingsaflevering van het zesde deel treft officier van justitie Nora een bootvluchteling op het strand van het Zweedse eiland.

Op het Zweedse eiland Sandhamn komt de wereldproblematiek naar je toe. Aan het begin van het negende seizoen betekent dit dat officier van justitie Nora (Alexandra Rapaport) zich ontfermt over een bootvluchteling. Tijdens haar dagelijkse rondje joggen treft ze het lichaam van een vrouw aan op het strand. De vrouw blijkt nog te leven en Nora neemt haar mee naar huis. Daar vertelt ze dat ze Nadia (Nassima Benchicou) heet en uit Tunesië komt. In een flashback is te zien dat ze is gevlucht van een containerschip waarop ze gevangen zat door in de zee te springen.

Meteen moet bij de kijker een belletje gaan rinkelen: hoeveel van dat soort containerschepen waarin vluchtelingen worden vervoerd eindigen bij Zweden? Ondanks deze ogenschijnlijk onbetrouwbare getuigenis deint Nora gewoon met Nadia mee. Maar als haar huisgast smeekt om niet de politie in te schakelen - ‘gevaarlijke mannen’ zullen haar op de hielen zitten, vreest ze - kan Nora niet anders en wordt Alexander (Nicolai Cleve Broch) ingeschakeld. Ondertussen verschijnt ook een Franse rechercheur op Sandhamn: de Fransoos, die zich een beetje gek gedraagt, is op zoek naar drie terroristen, die in de buurt weleens een aanslag zouden kunnen plegen – klinkt opnieuw kolderiek.

© TV4 / C More Film

Een gouden wet bij het kijken naar krimi’s is: luister goed naar wat de personages te zeggen hebben. Buiten kijf staat dat de scenaristen van The Sandhamn Murders (Morden i Sandhamn) vast met veel plezier (en gelach) aan het zesde seizoen hebben gewerkt. Aan de ene kant ogen veel wendingen volstrekt ongeloofwaardig; aan de andere kant gun je de personages hun dwaasheden. De serie schuurt vaak tegen het knullige aan, maar de acteurs (of hun personages) doen gewoon net alsof ze dat niet doorhebben. Ook dat is een kunst.