The Åre Murders: Netflix verfilmt boeken van Zweedse auteur Viveca Sten

De nieuwe Zweedse misdaadserie The Åre Murders is vanaf donderdag 6 februari te zien op Netflix. Het drama volgt de geschorste rechercheur Hanna Ahlander, die na het eindigen van haar relatie Stockholm verlaat en gaat wonen in het vakantiehuis van haar zuster in Åre. Als daar een jonge vrouw vermist raakt, kan ze het niet laten om zich met de zaak te bemoeien. Agent Daniel Lindskog heeft te maken met een heel lastige familiesituatie en een onderbezet politiebureau, waardoor hij met tegenzin Hanna's hulp accepteert. De vraag is alleen of de twee elkaar wel kunnen vertrouwen. Het misdaaddrama is gebaseerd op de boeken Hidden in Snow en Hidden in the Shadows, beide afkomstig uit de Åre Murders-reeks van de Zweedse auteur Viveca Sten, die ook bekend is van The Sandhamn Murders. Sterns boeken zijn gepubliceerd in veertig landen en werden wereldwijd ruim tien miljoen keer verkocht. De bewerking was in handen van Karin Gidfors (The Lawyer) en Jimmy Lindgren (bekend van de Zweedse remake van Penoza).