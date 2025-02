The Agency S01E01-02: Michael Fassbender als passieve spion SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Geopolitieke thrillerserie neemt zichzelf net iets te serieus.

CIA-agent Martian (Michael Fassbender, The Killer) keert na zes jaar undercoverwerk in Ethiopië terug naar zijn thuisbasis in Londen, waar hij door zijn leidinggevende Henry Ogletree (Jeffrey Wright) en zijn manager/handler Naomi (Katherine Waterston, ook met Fassbender te zien in Alien: Covenant) met open armen wordt ontvangen. Wat trouwens niet betekent dat de transitie helemaal vlekkeloos verliep. Martian hoorde pas 48 uur van tevoren dat hij zijn post in Ethiopië moest verlaten en ook in Londen staat hij onder constant toezicht. Een standaardprocedure, zo verzekert collega Frank (Alex Jennings) hem. Het is puur om te controleren of hij niet zelf gecompromitteerd is, en geen domme dingen doet, zoals contact zoeken met zijn Ethiopische minnares (Jodie Turner-Smith), die denkt dat hij een leraar is die Paul Lewis heet.

Dit weerhoudt zijn CIA-chef (Richard Gere) er overigens niet van om Martian direct om hulp te vragen wanneer een andere geheim agent, codenaam Coyote, in Wit-Rusland wordt opgepakt na rijden onder invloed. Want is het inderdaad botte pech, en weet de politie niet wie ze in handen hebben, of heeft Coyote hen alles verteld, inclusief wat hij weet over lopende operaties? De CIA-directeur (Dominic West) heeft wel een vermoeden: in dit huidige overspannen geopolitieke klimaat bestaat er niet zoiets als een ‘lokaal’ probleem in Wit-Rusland.

Zelfs na een paar afleveringen blijft het moeilijk hoogte te krijgen van wat de serie nu echt wil zijn. Aan de ene kant presenteert The Agency zichzelf als een meer serieuze, meer ingetogen thriller dan bijvoorbeeld het smeuïge The Day of the Jackal (ook te zien bij SkyShowtime). Martian is een passieve spion: niet iemand die belangrijke opponenten moet uitschakelen, maar juist iemand die vooral goed observeert en op zoek gaat naar interessante contacten. In The Agency is stil blijven zitten en afwachten juist vaak beter dan harde actie.

Tegelijkertijd verwachten de makers (broers Jez en John-Henry Butterworth, bekend van onder meer Edge of Tomorrow en Ford v Ferrari) dat we een paar wel erg opvallende plotgaten gewoon maar door de vingers zien. Zoals het feit dat er toch wel heel achteloos wordt gedaan wanneer Martian zijn surveillanceteam probeert af te schudden, of dat wordt besloten om een agent met een alcoholprobleem toch het veld in te sturen. Of wat te denken van de jonge agente Danny (Saura Lightfoot-León, dochter van dans- en choreografieduo Paul Lightfoot en Sol León, bekend van het Nederlands Danstheater), die voor haar allereerste missie mensen moet gaan overtuigen dat ze een briljant nucleaire wetenschapper is?

Toegegeven, James Bond nam het ook nooit zo nauw met de werkelijkheid, maar daar kregen we dan wel sensationele actie en coole snufjes voor terug.