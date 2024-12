Strike: The Ink Black Heart: misdaadserie verschijnt in januari op HBO Max

Het zesde seizoen van Strike (tevens bekend als C.B. Strike) gaat hier in Nederland als eerst in première op HBO Max: de nieuwe reeks (met de subtitel The Ink Black Heart) is vanaf vrijdag 24 januari bij de vod-dienst te zien. Strike volgt de privédetective Cormoran Strike (Tom Burke uit Mank en The Wonder), die in zijn werk wordt ondersteund door collega Robin Ellacott (Holliday Grainger uit The Capture). In het zesde seizoen wordt Robin benaderd door Edie Ledwell, de mede-maker van de populaire animatieserie The Ink Black Heart, die gestalkt wordt door een anoniem figuur die bekendstaat als 'Anomie'. Enkele weken later wordt Ledwell vermoord aangetroffen op de locatie waar de cartoon zich afspeelt en is het aan Cormoran en Robin om het mysterie rond haar dood te ontrafelen. Strike is gebaseerd op de boeken die J.K. Rowling (Harry Potter) schreef onder het pseudoniem Robert Galbraith. De bewerking was in handen van Tom Edge (Vigil).