Showtrial: eerste blik op tweede seizoen van BBC-serie

Het misdaaddrama Showtrial keert volgende maand terug naar de BBC met een tweede seizoen. De serie is een anthologie die elk seizoen een nieuw verhaal vertelt met nieuwe personages. Het tweede seizoen draait om de dood van een klimaatactivist (Barney Fishwick) die overlijdt nadat hij door een auto van zijn fiets wordt gereden en met zijn laatste adem een agent aanwijst als zijn moordenaar. Tijdens de rechtszaak die volgt lopen de emoties, zowel bij de betrokkenen als in de lokale gemeenschap, steeds hoger op. Adeel Akhtar (Sherwood) speelt de advocaat die de verdachte verdedigt en Nathalie Armin (Marcella) geeft gestalte aan de advocaat die hem achter tralies probeert te krijgen. Verder is Joe Dempsie (Deep State) te zien als een detective die op de zaak wordt gezet. Showtrial werd bedacht door Ben Richards (The Diplomat). Het tweede seizoen is vanaf zondag 6 oktober te zien op BBC One. Het eerste seizoen was eerder te zien op NPO 2, maar is inmiddels niet langer beschikbaar op NPO Plus.