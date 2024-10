Shetland: eerste blik op negende seizoen van Britse misdaadserie van de BBC

De BBC onthulde de eerste beelden van het negende seizoen van Shetland, dat vanaf woensdag 6 november wekelijks te zien is op BBC One. Het negende seizoen is de tweede reeks met Ashley Jensen in de hoofdrol, nadat de actrice haar debuut maakte in het achtste seizoen. Naast Jensen keert Alison O’Donnell weer terug als detective Alison ‘Tosh’ McIntosh. In het zesdelige negende seizoen heeft DI Ruth Calder (Jensen) zich definitief gevestigd op de eilandengroep, waar een vriendin van Tosh verdwijnt samen met haar jonge zoontje. Het is de start van een verontrustende zoektocht, waarbij de scheidslijn tussen de professionele levens en de privélevens van de twee detectives steeds vager wordt. Gastrollen zijn er voor onder meer Ian Hart (Mr Bates vs The Post Office) en Vincent Regan (Luther: The Fallen Sun). De reeks werd geschreven door Paul Logue en Denise Paul, die al sinds het vierde seizoen bij de productie van de serie betrokken zijn.