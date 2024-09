Sherwood: misdaaddrama door de BBC verlengd met een derde seizoen

Het tweede seizoen van het misdaaddrama over de inwoners van een mijnstadje in Nottinghamshire gaat hier in november in première bij BBC First.

Goed nieuws voor kijkers van het Britse misdaaddrama Sherwood: de BBC heeft vandaag bevestigd dat er inmiddels ook een derde seizoen van de serie in de maak is. Over het verhaal van de aankomende derde reeks is nu nog niets bekend, maar de nieuwe afleveringen zullen wederom geschreven worden door BAFTA-winnaar James Graham. De scenarist liet zich voor het eerste seizoen van Sherwood inspireren door de perikelen rond twee moorden die in de jaren tachtig plaatsvonden tijdens een mijnwerkersstaking in Nottinghamshire. Voor seizoen twee haalde hij inspiratie uit de zogenaamde ‘Shottingham’ bendeoorlogen die ooit de regio, waar hij tevens zelf opgroeide, in hun greep hielden. Het eerste seizoen van Sherwood was in Nederland te zien op BBC First, waar in november ook het tweede seizoen in première zal gaan. In de cast zijn er rollen voor onder meer David Morrissey (The Walking Dead) en Lesley Manville (Phantom Thread).