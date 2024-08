Maternal S01E01: bijna tastbaar (en uitstekend) drama

© ITV Studios

De camera volgt drie vrouwelijke artsen in waarachtig aanvoelende Britse ziekenhuisreeks.

Vanuit vrouwelijk perspectief toont Maternal de beslommeringen in een ziekenhuis in Manchester. Drie artsen keren na hun zwangerschapsverlof weer terug op de werkvloer. En de mannen komen er niet best van af. Dokter Maryam Afridi (Parminder Nagra) moet na haar periode van afwezigheid eigenlijk eerst een training volgen voordat ze weer in het diepe mag springen, maar belandt desondanks op haar eerste dag toch weer onder de patiënten. Ze ontfermt zich over een jongetje dat koorts heeft, en stoort zich aan haar mannelijke collega, die haar voortdurend niet alle relevante informatie doorgeeft - met ernstige gevolgen.

Dokter Catherine MacDiarmid (Lara Pulver) roept tijdens een noodsituatie de hulp in van de hoofdchirurg en die is op zijn beurt not amused. Hij wil alleen op komen dagen als het écht noodzakelijk is. Dat dit luttele seconden later ook het geval is, wuift hij weg. MacDiarmids uitstekende inschattingsvermogen wordt niet op waarde geschat. Dokter Helen Cavendish (Lisa McGrillis) heeft haar echtgenoot, een arrogante kwezel, als baas. Nogal vernederend: terwijl zij beviel ging hij vreemd. Als de relatietherapeut hem daarop wijst, zeurt hij na de sessie dat hij ‘liever een man’ als therapeut heeft.

Want, zo lijkt scenarist Jacqui Honess-Martin te suggereren, die mannen houden elkaar wél de hand boven het hoofd. En dat klopt ook enigszins, toont de serie. Honess-Martin baseerde haar scenario op de daadwerkelijke belevenissen van de Engelse arts Zoe Barber. Die waarachtigheid weerklinkt in vrijwel elke scène. Het is soms moeilijk om tijdens het kijken niet in woede uit te barsten. De barrage aan onrechtvaardigheden waar deze vrouwen dagelijks mee te maken krijgen voelt bij vlagen onverteerbaar. Je zou Maternal kunnen omschrijven als een serie waarin het pregnante drama bijna tastbaar is. Dat ligt goeddeels aan het talent van Honess-Martin.