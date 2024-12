Reacher: seizoen 3 heeft datum en eerste teaser met Olivier Richters

Amazon Prime Video onthulde dit weekend de eerste beelden van het derde seizoen van Reacher. De reeks is vanaf donderdag 20 februari bij de streamingdienst te zien. De eerste teaser staat in het teken van de onthulling van Olivier Richters: Jack Reacher (Alan Ritchson) komt in het filmpje oog in oog te staan met het personage van de ruim twee meter lange Nederlander. De acteur en bodybuilder die eerder te zien was in films als Black Widow en Indiana Jones & The Dial of Destiny geeft gestalte aan de bodyguard van een nieuwe personage dat wordt gespeeld door Anthony Michael Hall. Maria Sten is in de teaser te zien als Reachers steun en toeverlaat Frances Neagley, die straks ook haar eigen spin-off-serie krijgt. Reacher is een tv-bewerking van de boeken van Lee Child. Het derde seizoen is een adaptatie van het boek Persuader, het zevende deel in zijn Reacher-reeks. Er is ook al een vierde seizoen van de tv-serie aangekondigd door Amazon.