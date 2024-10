Reacher: Jack Reacher-serie krijgt vierde seizoen en spin-off

Amazon Prime Video heeft bekendgemaakt dat er een vierde seizoen van Reacher in de maak is. De misdaadserie is een bewerking van de boeken van Lee Child, maar het is nog niet bekend welk boek gebruikt wordt als de basis voor de vierde reeks. Het derde seizoen, dat in 2025 bij Prime Video verschijnt, is een tv-adaptatie van Persuader, het zevende boek in de Reacher-reeks van Child. Daarin gaat Reacher (Alan Ritchson) undercover om een informant te bevrijden die gevangen wordt gehouden door een oude bekende uit zijn verleden. Maria Sten keert in het derde seizoen terug als Reachers steun en toeverlaat Frances Neagley en verder is in de aankomende reeks de Nederlandse Olivier Richters (Indiana Jones and the Dial of Destiny) te zien. Richters zal gestalte geven aan de bodyguard van een nieuwe personage dat wordt gespeeld door Anthony Michael Hall (Bosch: Legacy). Overigens is er bij Prime Video ook een spin-off van Reacher in ontwikkeling. Deze nog titelloze tv-serie volgt Neagley (opnieuw gespeeld door Sten) als privédetective in Chicago. Reacher-maker Nick Santoro is eveneens bij de productie van de spin-off betrokken.