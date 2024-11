Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met All Creatures Great and Small

© Jay Brooks / Channel 5

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

All Creatures Great and Small S03 (vrijdag 29/11 NPO 2) James heeft het lastig met het tbc-plan. Helen helpt hem, maar zij heeft het idee dat er meer aan de hand is. Tristan koopt een auto om te helpen met visites en hij vraagt Florence mee uit. Elke werkdag in de middag te zien.

Belgravia: The Next Chapter (vrijdag 29/11 NPO 2) Er wordt geroddeld over Clara en Stephen. Het lijkt een kwestie van tijd voor Frederick er lucht van krijgt. Emily ontfermt zich over de zieke James. Ross krijgt informatie over de markiezin en ziet kansen. Laatste twee afleveringen.

Midsomer Murders S24 (zaterdag 30/11 NPO 2) Bertram Jewel schreef ooit een puzzelboek dat naar een schat zou leiden, maar tien jaar later heeft nog niemand iets gevonden. Net als hij meer hints wil geven, doet een journalist een schokkende onthulling en wordt er iemand vermoord.

The Sketch Artist S02 (zaterdag 30/11 NPO 3) Een programmeur met een crimineel verleden zegt door een hacker gemanipuleerd zijn om een moord te plegen. De verdachte is bekend bij het team en vertelt tijdens zijn verhoor over de betrokkenheid van een onverwachte speler.

Tropenjaren S02 (zondag 01/12 NPO 3) Bregje staat op het punt te bevallen. Na een paar keer vals alarm, gebeurt het geheel onverwacht. Terwijl Rosa in de kroeg aan het bonden is met de collega's, puft Bregje in bad, gesteund door Jelle en een toevallige klant uit de hondensalon.

Nog lopende series na het weekend...

Everyone But Us S02 (dinsdag 03/12 NPO 3) Hilma en Ola kijken vooruit naar de toekomst, los van elkaar. Bij de verkoop van het huis treffen ze een erg bijzondere makelaar zonder al te veel ervaring. Ola moet zijn werksituatie nog eens heel goed evalueren. Laatste twee afleveringen.

Oogappels S06 (woensdag 04/12 NPO 1) De stemming bij Nina, Mees en Danny is nog steeds niet best. Fabie vertelt Pip dat ze erover denkt samen te gaan wonen met Laszlo. Tim probeert te bemiddelen in de ruzie tussen Erik en Marcel, maar daardoor wordt alles alleen maar erger.

De Toeslagenaffaire (donderdag 05/12 NPO 1) Kysia voert met Jeugdzorg een gevecht om haar kinderen. Dennis stuurt in het geheim dossiers naar Vera, maar als er ook journalisten betrokken raken, staat hij voor een dilemma. De Belastingdienst zoekt de interne mol. Finale van de serie.

Nieuwe series na het weekend...

All Creatures Great and Small S04 (donderdag 05/12 NPO 2) Historische dramaserie over de jonge dierenarts James Herriot (Nicholas Ralph), die in de jaren dertig vanuit de grote stad naar het platteland vertrekt. Het vierde seizoen speelt zich nu af in het jaar 1940. Bekijk de trailer.