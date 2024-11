A Very Royal Scandal: Britse miniserie start in december bij de NPO

De Britse miniserie A Very Royal Scandal met Michael Sheen (Frost/Nixon) en Ruth Wilson (The Affair) is vanaf vrijdag 6 december wekelijks te zien op NPO 2 en NPO Start. Verder verschijnt de driedelige reeks op 5 december tevens in zijn geheel op NPO Plus. A Very Royal Scandal volgt journaliste Emily Maitlis (Wilson) in aanloop naar haar beroemde interview met prins Andrew (Sheen). Het gesprek tussen de twee zou uiteindelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de Britse royal. A Very Royal Scandal is een (spirituele) opvolger van de eerdere miniseries A Very British Scandal en A Very English Scandal. De reeks werd geschreven door Jeremy Brock (The Last King of Scotland) en Julian Jarrold (This Is Engeland) regisseerde. Het is overigens niet de eerste keer dat het verhaal wordt verfilmd: eerder maakte Netflix al de film Scoop met Gillian Anderson (The Fall) als Maitlis en Rufus Sewell (The Diplomat) als prins Andrew.