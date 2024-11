All Creatures Great and Small: vierde seizoen start in december bij de NPO

In de première van het vierde seizoen van de serie, die zich nu afspeelt in het jaar 1940, ontfermt dierenarts James Herriot (Nicholas Ralph) zich over een zieke hond.

Het vierde seizoen van All Creatures Great and Small komt binnenkort naar de NPO: vanaf donderdag 5 december zie je elke doordeweekse dag een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start. Daarnaast is het volledige vierde seizoen (zes afleveringen in totaal) vanaf 5 december tevens te streamen via NPO Plus. Het historische drama volgt de perikelen van de jonge dierenarts James Herriot (Nicholas Ralph), die in de jaren dertig op het Britse platteland komt te werken voor de eigenzinnige Siegfried Farnum (Samuel West) en uiteindelijk valt voor boerin Helen Alderson (Rachel Shenton). Het vierde seizoen speelt zich af in 1940, waarbij James in de première een jongen en zijn zieke hond probeert te helpen. Ondertussen moet Audrey (Anna Madeley) haar verleden onder ogen komen, terwijl Siegfried kampt met het gemis van zijn jongere broer Tristan (Callum Woodhouse), die zich inmiddels bij het leger heeft gevoegd.