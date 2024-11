Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Belgravia: The Next Chapter NPO , Serie , Film , Kijktip • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Belgravia: The Next Chapter (vrijdag 08/11 NPO 2) Kostuumdrama dat dient als vervolg op Belgravia. Het verhaal pakt de draad weer op in 1871 en draait om de relatie tussen Lord Frederick Trenchard (Ben Wainwright) en Clara Dunn (Harriet Slater). Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

All Creatures Great and Small (vrijdag 08/11 NPO 2) Siegfried wil graag de dierenarts van dienst zijn bij de paardenraces. Hij staat daarbij wel voor een dilemma. Tristan is op pad gestuurd om schulden te innen. Hij valt voor het nieuwe barmeisje. Elke werkdag in de middag te zien.

Grace S03 (zaterdag 09/11 NPO 2) Grace en zijn team onderzoeken een ongeval waarbij een fietser om het leven is gekomen. Het slachtoffer blijkt iets in zijn tas te hebben waardoor het vermoeden ontstaat dat er opzet in het spel was. Er volgt een uitgebreid politieonderzoek.

Sophie Cross S02 (zaterdag 09/11 NPO 3) In een hotelkamer wordt een dode jonge vrouw gevonden. Een oude bekende van Gabriel klopt bij hem aan voor hulp vanwege bedreigingen aan haar man. Sophie en Thomas krijgen goed nieuws te horen. Laatste twee afleveringen.

Tropenjaren S02 (zondag 10/11 NPO 3) Bregje en Matteo willen hun liefde vastleggen met gezamenlijke tatoeages. Matteo blijkt alleen nog niet van haar zwangerschap te weten. Rosa en Jelle willen met een duur en sjiek etentje indruk maken op Matteo, maar dat pakt verkeerd uit.

Startende series na het weekend...

The Sketch Artist S02 (donderdag 14/11 NPO Plus) Frans-Canadees misdaaddrama over een vrouw die binnen een speciaal politie-team werkzaam is als maker van compositietekeningen. Daarnaast is ze getraumatiseerd door de verdwijning van haar zoontje. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 12/11 NPO 3) Lamya ligt met een gebroken hart in het huis van Amal, die wil afrekenen met de herinnering aan Achmed. Sofia zoekt contact met haar vader en Samira leert voor zichzelf te kiezen. Nisrine zoekt in aanloop naar het benefiet toenadering tot Soufiane.

Everyone But Us S02 (dinsdag 12/11 NPO 3) Hilma en Ola gaan naar het ziekenhuis voor een tweede ivf-ronde. Ola haalt een grote klant binnen en gaat borrelen met zijn collega's. Hilma gaat zonder zijn medeweten iets drinken met een man die gecharmeerd is van haar werk.

Oogappels S06 (woensdag 13/11 NPO 1) Marcel kan een belastingaanslag niet betalen. Als Merel op kantoor aankondigt dat ze geopereerd moet worden, is iedereen van slag. Erik gaat met Benjamin naar de dierentuin en treft daar Pieter. Johan en Ella eten bij Nina en Mees.

De Ring (donderdag 14/11 NPO 1) Terwijl de politie haar weer achter de tralies probeert te krijgen, gaat Anna samen met Max op zoek naar de waarheid. Lilly weet niet hoe ze om moet gaan met de feiten over Simon die zich steeds meer aan haar opdringen. Laatste aflevering.