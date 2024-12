Dertigers: vijfde seizoen gaat in juli van start bij de NPO

In het vijfde seizoen wordt een compleet nieuwe cast geïntroduceerd, met onder meer Claire Bender, die onlangs nog te zien was in de serie De Joodse Raad.

Het vijfde seizoen van Dertigers heeft een premièredatum: de nieuwe afleveringen zijn vanaf 8 juli elke maandag tot en met donderdag te zien op NPO 3. In de vijfde reeks wordt een nieuwe vriendengroep geïntroduceerd: de dertigers worstelen allemaal met de uitdagingen van hun generatie en de verwachtingen die bij hun leeftijd horen, zoals het stichten van een gezin en het uitbouwen van een carrière. Nieuw dit seizoen is dat de vrienden nu wonen en werken in de regio en dat ze een gezamenlijke passie delen: fietsen. Een van de hoofdrollen is voor Claire Bender, die onlangs te zien was in De Joodse Raad. Het ensemble bestaat verder uit onder meer Teun Donders (De Stamhouder), Sabri Saddik (Sleepers), Teunie de Brouwer (Sihame), Sebastián Mrkvicka (Dirty Lines), Stefanie van Leersum (Moordvrouw) en Sia Cyrroes (Het Gouden Uur). Overigens zijn achter de schermen nog wel twee acteurs uit de voorgaande seizoenen betrokken gebleven: Lykele Muus (Bart) schreef mee aan de scripts en Leonoor Koster (Lot) is een van de regisseurs.