Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Grace

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week... met deze week geen Flikken Maastricht in verband met voetbal.

Nog lopende series dit weekend...

Sisi S04 (vrijdag 21/02 NPO 2) Sisi haalt stalmeester Linda over om haar te helpen om Avalon te trainen voor de race tegen Georg Basselet. Henriette is zwaar teleurgesteld in Louis en ziet hun verloving niet meer zitten. Gravin Ludovika is Sophie beu en wil haar naar het klooster sturen.

Ellis (zaterdag 22/02 NPO 2) In Callorwell wordt een politieagente vermist. Ellis vermoedt dat de verdwijning verband houdt met de arrestatie van een bendehoofd, maar ze krijgt weinig steun van de lokale politie. Daardoor ziet ze zich gedwongen de hulp in te schakelen van de vijand.

The Sommerdahl Murders S05 (zaterdag 22/02 NPO 3) In een boksclub wordt een politica dood aangetroffen. Dan en Flemming vinden een in bloed getekend patroon dat lijkt op het logo van de club. Tijdens de ondervragingen wordt duidelijk dat er clubleden geheimen bewaren.

Arcadia S02 (zondag 23/02 NPO 3) Glo offert zich op om ervoor te zorgen dat Jaak en Alex niet gedeporteerd worden, maar daardoor komt Marco wel in het vizier van Klaas Boukes. De Voogd ontdekt dat Boukes haar heeft voorgelogen over de aanslag en het geweld. Lees de recensie.

Aanstaande films...

Pinksterprins (zaterdag 22/02 NPO 3) Telefilm waarin twintiger Thomas een mooie positie heeft binnen de Pinksterkerk. Als blijkt dat zijn voorganger Daniel hele andere toekomstplannen voor hem heeft, raakt hij in een geloofscrisis, maar hij wil ook zijn familie en vrouw niet teleurstellen.

Nieuwe series na het weekend...

Grace S04 (donderdag 27/02 NPO Plus) Britse misdaadserie met John Simm (Life on Mars) als de in Brighton werkzame rechercheur Roy Grace. Grace en zijn nieuwe geliefde Cleo (Zoë Tapper) verwachten inmiddels een kind. Vanaf 8 maart tevens wekelijks op NPO 2. Lees hier meer.

Nog lopende series na het weekend...

Cheaters (dinsdag 25/02 NPO 3) Josh probeert zijn relatie met Esther te redden en vraagt zijn zus Nina om advies. Hij besluit Fola te vertellen wat hij echt voor haar voelt. Dan ontdekt Josh dat Fola wellicht niet helemaal eerlijk is geweest over haar relatie met Zack. Finale van de reeks.