Grace: vierde seizoen gaat in maart van start bij de NPO

Het vierde seizoen van Grace komt binnenkort naar de NPO: de reeks is vanaf zaterdag 8 maart wekelijks te zien op NPO 2 en NPO Start, terwijl alle afleveringen vanaf donderdag 27 februari te streamen zijn op NPO Plus. John Simm (Life on Mars) geeft in Grace gestalte aan de in Brighton werkzame rechercheur Roy Grace, die soms moeite heeft om zijn werk en privé gescheiden te houden. Grace en zijn nieuwe geliefde Cleo (Zoë Tapper) verwachten inmiddels een kind, maar tegelijkertijd dienen zich ook weer een aantal nieuwe zaken aan. Zo draait de eerste aflevering van het seizoen om een overval waarbij voor duizenden ponden aan antieke spullen werden gestolen. Later in het seizoen gaat Grace tevens op zoek naar een vermist persoon en stuit hij op een seriemoordenaar. De vierde reeks bestaat uit vier afleveringen.