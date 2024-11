Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Bank Under Siege

© Tamara Arranz / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Bank Under Siege (vrijdag 08/11 Netflix) Spaanse misdaadserie met verschillende acteurs uit La Casa de Papel. Het op ware feiten gebaseerde verhaal speelt zich af in de jaren tachtig en draait om gewapende mannen die de mensen in een bank gijzelen. Bekijk de trailer.

The Cage (vrijdag 08/11 Netflix) Franse dramaserie over een nog jonge MMA-vechter die droomt van een carrière in de topsport, maar merkt dat zijn talent niet erkend wordt. Wanneer hij plots de kans krijgt om zijn droom waar te maken, leidt dat tot een bittere rivaliteit.

Mr. Plankton (vrijdag 08/11 Netflix) Komische dramaserie uit Zuid-Korea waarin het lot twee mensen samenbrengt: een man die het maar niet lukt om gelukkig te worden onderneemt een allerlaatste reis samen met zijn ex, een aanstaande bruid die ook zeer ongelukkig is.

Vijay 69 (vrijdag 08/11 Netflix) Komische dramafilm uit India over een oud-zwemcoach die nooit geen blad voor de mond neemt en altijd wel in is voor een nieuw avontuur. Hij doet een gooi naar een glorieus record wanneer hij op 69-jarige leeftijd meedoet aan een triatlon.

Umjolo: The Gone Girl (vrijdag 08/11 Netflix) Romantische komediefilm uit Zuid-Afrika die dient als een anthologie waarin meerdere verhalen worden verteld. De film speelt zich af op Valentijnsdag en draait om vier vrouwen wiens paden kruisen tijdens een trouwerij.

Investigation Alien (vrijdag 08/11 Netflix) Documentaireserie waarin ufo-reporter George Knapp op zoek gaat naar nieuw bewijs om het bestaan van ufo’s en aliens aan te tonen. Hij gaat in gesprek met verschillende experts en interviewt ooggetuigen over hun ervaringen.

The Meg (vrijdag 08/11 Netflix) Avonturenfilm uit 2018 over de ontdekking van een enorme haai. Jason Statham speelt een reddingsduiker die het opneemt tegen het ruim twintig meter lange prehistorische monster, en moet zien te voorkomen dat het beest slachtoffers maakt.

Alita: Battle Angel (vrijdag 08/11 Netflix) Sciencefictionfilm uit 2019 van regisseur Robert Rodriguez en producent James Cameron. Een wetenschapper (Christoph Waltz) ontdekt een beschadigde cyborg tussen het schroot. Hij repareert haar en geeft haar een nieuw leven.

Breathe (vrijdag 08/11 Netflix) Sciencefictionfilm uit 2024 met Milla Jovovich en Jennifer Hudson. Het verhaal speelt zich af in een wereld waarin amper meer zuurstof is. Een moeder en dochter moeten op hun hoede zijn wanneer er een mysterieus stel voor hun deur staat.

Arcane S02 (zaterdag 09/11 Netflix) Frans-Amerikaanse animatieserie die zich afspeelt in een toekomstwereld waarin de tegenstelling tussen arm en rijk enorm is. Twee zussen (Hailee Steinfeld en Ella Purnell) bevinden zich aan weerszijden van een complexe klassenoorlog.

Aquaman (zondag 10/11 Netflix) Stripverfilming van DC Comics uit 2018, waarin Arthur Curry (Jason Momoa) als Aquaman weer terug moet keren naar de oceaan, als zijn halfbroer Orm (Patrick Wilson) plannen smeedt om de wereld boven de oppervlakte te vernietigen.

Na het weekend...

Rhythm + Flow: Brazil (dinsdag 12/11 Netflix) Na een Franse en Italiaanse versie krijgt de competitieve realityshow Rhythm + Flow een Braziliaanse variant. In de serie wordt gezocht naar de volgende grote rapper, waarbij kandidaten op meerdere onderdelen getest worden.

Sister’s Feud (woensdag 13/11 Netflix) Mexicaanse dramaserie over de confrontatie tussen twee zussen die al heel lang een enorme hekel aan elkaar hebben. Wanneer Perla ontdekt dat haar dochter, die ooit door zus Antonia werd weggehaald, nog leeft wil ze wraak nemen.

The Mothers of Penguins (woensdag 13/11 Netflix) Poolse dramaserie over een vrouwelijke MMA-vechter, wiens zevenjarige zoon start op een nieuwe school. De vrouw realiseert zich al vrij snel dat haar echte uitdading niet in de ring ligt, maar in de opvoeding van haar kind.

Sprint S02 (woensdag 13/11 Netflix) Documentaireserie van de producenten achter Drive to Survive, waarin atleten gevolgd worden tijdens hun reis van de wereldkampioenschappen in 2023 naar de Olympische Spelen 2024, met onder meer Noah Lyles en Shericka Jackson.

Hot Frosty (woensdag 13/11 Netflix) Komische kerstfilm met Lacey Chabert waarin de sjaal van een jonge weduwe een sneeuwman op magische wijze tot leven wekt. Het is nu aan deze sneeuwman om haar weer het echte kerstgevoel te bezorgen, voordat hij begint te smelten.

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley (woensdag 13/11 Netflix) Muzikale documentaire over het verhaal achter de triomfantelijke comebackspecial van popicoon Elvis Presley in 1968, waarmee de zanger zich nog eenmaal bewees als King of Rock ‘n’ Roll.

Beyond Goodbye (donderdag 14/11 Netflix) Romantische dramaserie uit Japan waarin een vrouw haar verloofde verliest na een ongeluk. Vervolgens voelt ze een intieme band met een onbekende die door een speling van het lot nu zijn hart en herinneringen lijkt te hebben.

The Lost Children (donderdag 14/11 Netflix) Documentaire over de nasleep van een crash met een vliegtuig in de jungle van Colombia. Vier inheemse kinderen gebruiken de kennis van hun voorouders om te overleven, terwijl ook een reddingsactie op gang wordt gezet.