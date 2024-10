Bank Under Siege: trailer voor Spaanse misdaadserie van Netflix

Het door feiten geïnspireerde misdaaddrama over een gijzeling in de Centrale Bank in Barcelona heeft rollen voor verschillende acteurs uit La Casa de Papel.

Vanaf vrijdag 8 november kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe Spaanse thrillerserie Bank Under Siege. De vijfdelige serie van regisseur Daniel Calparsoro (Sky High) heeft rollen voor onder meer Miguel Herrán (Prison 77), María Pedraza (Elite) en Hovik Keuchkerian (El Hoyo 2), die eerder ook allemaal te zien waren in de serie La Casa de Papel. Bank Under Siege is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal en speelt zich af in Spanje aan het begin van de jaren tachtig, drie maanden nadat elf gemaskerde mannen de Centrale Bank in Barcelona binnenliepen. Wat toen begon als een spectaculaire overval veranderde al vrij snel in een gijzeling: de overvallers hielden ruim tweehonderd gijzelaars onder schot, waarbij ze dreigden hen te vermoorden als de regering kolonel Antonio Tejero en drie van zijn kompanen niet zou vrijlaten uit de gevangenis. Tejero was enkele maanden eerder veroordeeld voor een mislukte straatstreep.