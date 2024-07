Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met A Good Girl's Guide to Murder

Alles over tv, series, films en podcasts

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Elite S08 (vrijdag 26/07 Netflix) Spaans tienerdrama over de klassenstrijd op een school. In deze achtste reeks keert Nadia (Mina El Hammani) na drie seizoenen afwezigheid weer terug, en er worden ook weer een aantal nieuwe personages geïntroduceerd. Bekijk de trailer.

Non Negotiable (vrijdag 26/07 Netflix) Komische misdaadfilm uit Mexico, over een man die als onderhandelaar wordt ingezet om de ontvoerde president te redden. Ondertussen moet hij ook thuis volop bemiddelen om zijn huwelijk met zijn vrouw in stand te kunnen houden.

House of Ga’a (vrijdag 26/07 Netflix) Historische dramafilm uit Afrika over Bashorun Ga’a, die tijdens de hoogtij van het Oyo-rijk machtiger en meedogenlozer werd dan de koningen die hij aanstelde, tot op het moment dat hij zelf buitenspel werd gezet door zijn eigen bloed.

Wonderland (vrijdag 26/07 Netflix) Koreaanse sciencefictionfilm over een wereld waarin rouwende mensen dankzij AI kunnen communiceren met overleden dierbaren. Een moeder en een stewardess worstelen in deze wereld met de betekenis van realiteit en menselijkheid.

Na het weekend...

Unsolved Mysteries S04 (woensdag 31/07 Netflix) Reboot van de documentaireserie uit de jaren tachtig. Ook in deze nieuwe versie gaan de makers op zoek naar de waarheid achter raadselachtige verdwijningen, schokkende moorden en bovennatuurlijke verschijnselen.

Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa (woensdag 31/07 Netflix) Docu over een Nepalese bergbeklimmer die meedoet aan een record-beklemming van de Mount Everest. Ze zet daarbij alles op het spel om haar dochters een betere toekomst te kunnen geven.

A Good Girl’s Guide to Murder (donderdag 01/08 Netflix) Britse misdaadserie waarin een 17-jarige amateur-detective (Emma Myers, vooral bekend als weerwolf Enid in Wednesday) een ogenschijnlijk afgesloten moordzaak opnieuw besluit uit te pluizen. Bekijk de trailer.

Unstable S02 (donderdag 01/08 Netflix) Komedieserie over de relatie tussen een excentriek genie (Rob Lowe) met mentale problemen en zijn zoon (John Owen Lowe, de zoon van Rob) die in de toekomst mogelijk het familiebedrijf zou kunnen overnemen. Bekijk de trailer.

Kabut Berduri (donderdag 01/08 Netflix) Duistere misdaadfilm uit Indonesië, waarin een rechercheur een reeks gruwelijke moorden nabij de grens met Maleisië onderzoekt. Tijdens het onderzoek wordt ze al snel gedwongen om zaken uit haar verleden te confronteren.

The Persian Version (donderdag 01/08 Netflix) Komische dramafilm waarin een Iraans-Amerikaanse filmmaker een verrassend geheim aan haar familie onthult. Na deze openbaring moet ze plotseling de verbroken relatie met haar geëmigreerde moeder onder ogen zien.

Take Me Home Tonight (donderdag 01/08 Netflix) Komische dramafilm waarvoor Topher Grace herenigde met twee schrijvers van That ‘70s Show. Hij speelt een voormalig student die door een oude crush wordt uitgenodigd voor een feestje waar de boel uit de hand loopt.

Love is Blind: Mexico (donderdag 01/08 Netflix) Mexicaanse remake van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: verschillende single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar in het echt zien.

Mon Laferte, te amo (donderdag 01/08 Netflix) Documentaire over de Latijns-Amerikaanse zangeres Mon Laferte, die uitgroeide tot de best verkopende muziekartiest uit Chili. De docu volgt haar tijdens haar wereldtournee en zoomt tevens in op haar eerste zwangerschap.

Godzilla Minus One (donderdag 01/08 Netflix) Japanse Godzilla-film uit 2023, waarin een onteerde piloot en zijn vriendin na de Tweede Wereldoorlog een nieuw leven op proberen te bouwen. De film stond al op Netflix, maar nu wordt ook de zwart-wit-versie toegevoegd.

Downton Abbey (donderdag 01/08 Netflix) Eerste filmvervolg op de gelijknamige tv-serie over de welgestelde Crawley’s en hun bedienden. De film speelt zich af in 1927, wanneer ze bezoek krijgen van Britse royals en er dus de nodige voorbereidingen getroffen worden.

The Constant Gardener (donderdag 01/08 Netflix) Thrillerfilm uit 2005, gebaseerd op een boek van The Night Manager-auteur John le Carré. Een diplomaat (Ralph Fiennes) blikt terug op zijn liefdesrelatie met een activist (Rachel Weisz) terwijl hij haar moord onderzoekt.