Elite: achtste seizoen start in juli bij Netflix

Nadia (Mina El Hammani), een van de sleutelspelers uit de eerste vier seizoenen, keert terug.



In de trailer van het achtste seizoen van de Spaanse coming of age-reeks Elite is te zien dat Nadia (Mina El Hammani) na een afwezigheid van drie seizoenen weer terugkeert. In het vierde seizoen was nog te zien dat ze vanwege het dragen van een hijab van school werd gestuurd en in New York ging studeren. Haar terugkeer is een opvallende keuze, aangezien de makers elk seizoen juist vers (jong) bloed aan de cast toevoegen. Dat is overigens ook ditmaal het geval: nieuwkomers Ane Rot (Killer Book Club) en Nuno Gallego maken hun opwachting als de ogenschijnlijk nieuwe leerlingen op de privéschool. Het achtste deel is vanaf 26 juli te zien bij Netflix.