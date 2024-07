Unstable: trailer voor tweede seizoen van Netflix-serie met Rob Lowe

Rob Lowe en zijn zoon John Owen Lowe keren volgende maand terug naar Netflix in een nieuw seizoen van Unstable: de tweede reeks is vanaf donderdag 1 augustus bij de vod-dienst te zien. De komische serie draait om de excentrieke maar ook geniale biotech-entrepreneur Ellis Dragon (Lowe senior), die uit alle macht probeert om de aarde een betere plek te maken. Hij zit echter in een diep emotioneel dal en dus is het aan zijn zoon Jackson (Lowe junior) om zijn vader weer op het juiste pad te krijgen. In het tweede seizoen van Unstable heeft Ellis een aantal uitdagingen en hersenkrakers voor Jackson bedacht, waarmee hij wil testen of zijn zoon het in zich heeft om uiteindelijk het familiebedrijf over te nemen. Vader en zoon Lowe bedachten de Netflix-serie in samenwerking met Victor Fresno, de maker van Better off Ted, die ook verantwoordelijk was voor drie seizoenen Santa Clarita Diet. De reeks bestaat wederom uit acht afleveringen.