Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Just One Look

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Haantjes (vrijdag 28/02 Netflix) Nederlandse komedieserie over de hechte vrienden Mike (Jeroen Spitzenberger), Daan (Waldemar Torenstra), Ivo (Benja Bruijning) en Greg (André Dongelmans) die zich verloren voelen in de hedendaagse maatschappij. Bekijk de trailer.

Dabba Cartel (vrijdag 28/02 Netflix) Misdaadserie uit India over vijf vriendinnen die samen een bezorgservice opzetten. Hun handeltje zorgt er echter voor dat ze in aanraking komen met een drugskartel, waarna ze samen met hun echtgenoten verwikkeld raken in duistere zaken.

Tuiskoms (vrijdag 28/02 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Afrika, waarin Fleur te maken krijgt met tegenslagen en rouwt om een zwaar verlies. Samen met haar dochter reist ze weer terug naar haar geboortestad, waar ze op zoek gaat naar een nieuw doel in haar leven.

Squad 36 (vrijdag 28/02 Netflix) Franse misdaadfilm die tevens bekendstaat als Bastion 36. Een geplaagde agent wordt overgeplaatst naar een andere eenheid, maar wanneer een aantal leden van zijn oude unit vermoord worden, besluit hij zelf op zoek te gaan naar de daders.

Counterstrike (vrijdag 28/02 Netflix) Mexicaanse actiefilm, ook bekend als Contraataque. Tijdens een missie om gijzelaars te bevrijden maken teamleider Guerrero en zijn elite soldaten een nieuwe vijand, waarna ze allen in een hinderlaag van de georganiseerde misdaad lopen.

Aitana: Metamorphosis (vrijdag 28/02 Netflix) Zesdelige documentaire over het leven en de carrière van de Spaanse zangeres Aitana. Ze vertelt over haar problemen en uitdagingen en zet uiteen hoe ze uitgroeide tot één van de grootste popiconen die Spanje momenteel rijk is.

Spartan: Ultimate Team Challenge S02 (vrijdag 28/02 Netflix) Competitieve realityshow waarin teams van sporters slopende hindernisbanen moeten afleggen, waarbij hun fysieke en mentale kracht op de proef wordt gesteld. Het prijzengeld bedraagt een kwart miljoen dollar.

The 355 (vrijdag 28/02 Netflix) Actiefilm uit 2022, waarvoor regisseur Simon Kinberg na X-Men: Dark Phoenix herenigde met Jessica Chastain. Ze speelt een CIA-agente die een aantal gevaarlijke vrouwen (met Diane Kruger en Lupita Nyong’o) inzet om terroristen te stoppen.

Late Night with the Devil (vrijdag 28/02 Netflix) Bovennatuurlijke horrorfilm uit 2023. In de jaren zeventig besluit een talkshowhost (David Dastmalchian) met Halloween een door een kwade kracht bezeten vrouw uit te nodigen, in de hoop zijn kijkcijfers op te kunnen krikken.

Paradis Paris (vrijdag 28/02 Netflix) Zwartkomische film uit 2024, over mensen die elk op hun eigen manier geconfronteerd worden met de dood. Monica Bellucci speelt één van de hoofdrollen als een voormalig operazangeres die per abuis dood wordt verklaard in de pers.

It Ends With Us (vrijdag 28/02 Netflix) Romantische dramafilm uit 2024, over een vrouw (Blake Lively) die een stormachtige relatie beleeft met een chirurg (Justin Baldoni). De film staat inmiddels vooral bekend om het rechtelijke geschil dat Lively en Baldoni nu uitvechten.

The Fabulous Four (vrijdag 28/02 Netflix) Komische film uit 2024, met onder meer Susan Sarandon, Bette Midler en Megan Mullally. Het verhaal volgt twee vriendinnen die samen het huwelijk van een oude vriendin bij mogen wonen, maar tevens een derde persoon meenemen.

Resident Alien S02 (zaterdag 01/03 Netflix) Komische sciencefictionserie over een vijandig buitenaards wezen dat een noodlanding maakt op aarde. Hij steelt de identiteit van een lokale dokter (Alan Tudyk) en probeert zich aan te passen aan aardse gewoonten. Lees de recensie.

The Potato Lab (zaterdag 01/03 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea over een onderzoeker die in een laboratorium werkt met aardappelen. Zijn leven neemt een wending als hij een strikte directeur krijgt, maar liefde ontkiemt zich op de meest vreemde plekken.

The Other Boleyn Girl (zaterdag 01/03 Netflix) Fictieve historische dramafilm uit 2008, van de maker van The Crown. Zussen Anne (Natalie Portman) en Mary (Scarlett Johansson) strijden voor de affectie van de losbandige maar machtige koning Henry VIII (Eric Bana).

The Little Hours (zaterdag 01/03 Netflix) Komische film uit 2017, over een weggevluchte bediende (Dave Franco) die zich schuilhoudt in een klooster vol met vloekende en door seks geobsedeerde nonnen. Tevens met Alison Brie (Community) en Aubrey Plaza (Best Sellers).

Blackwater Lane (zondag 02/03 Netflix) Bovennatuurlijke horrorfilm uit 2024, waarin een vrouw stuit op een lijk en vermoedt dat zij het volgende slachtoffer zal worden. Met rollen voor Minka Kelly (binnenkort te zien in Ransom Canyon) en Maggie Grace (Fear the Walking Dead).

Na het weekend...

With Love, Meghan (dinsdag 04/03 Netflix) Lifestyleserie waarin Meghan Markle samen met haar gasten tips geeft voor in de keuken en de tuin. Ook met Roy Choi, Mindy Kaling en haar echtgenoot prins Harry. Werd eerder uitgesteld vanwege de bosbranden in Los Angeles.

Andrew Schulz: Life (dinsdag 04/03 Netflix) Special van komiek Andrew Schulz, die onder andere bekend is van de Flagrant-podcast (met Akaash Singh) en de Brilliant Idiots-podcast (met Charlamagne The God). Hij praat onder meer over zijn ervaringen als kersverse vader.

Dark Knight-trilogie (dinsdag 04/03 Netflix) Trilogie van Christopher Nolan, bestaande uit Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) en The Dark Knight Rises (2012). Batman (Christian Bale) ontmoet in de tweede film zijn grote tegenpool The Joker (Heath Ledger).

Just One Look (woensdag 05/03 Netflix) Poolse verfilming van een boek van auteur Harlan Coben, bekend van thrillers als Stay Close en Fool Me Once. De serie volgt een vrouw die na het zien van een foto geconfronteerd wordt met de duistere geheimen van haar echtgenoot.

Medusa (woensdag 05/03 Netflix) Soapy misdaadserie uit Colombia, waarin CEO Barbara Hidalgo ontsnapt aan een moordaanslag. Ze probeert de dader op te sporen, terwijl de leden van haar familie plannen smeden om haar immense zakenimperium in handen te krijgen.

Il Gattopardo (woensdag 05/03 Netflix) Politieke dramaserie uit Italië, tevens bekend als The Leopard, die zich afspeelt in het jaar 1860. Tijdens de eenwording van het land worstelt een Siciliaanse prins met de botsing tussen oude privileges en revolutionaire verandering.

Beauty in Black (donderdag 06/03 Netflix) Dramaserie van Tyler Perry waarin de levens van twee totaal verschillende vrouwen verstrengeld raken: de rijke zakenvrouw Mallory kruist paden met de aan lager wal geraakte danseres Kimmie. Tweede helft van het eerste seizoen.