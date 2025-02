Counterattack (Contraataque): dynamische Mexicaans actiethriller Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een elite-eenheid wordt op de hielen gezeten door bloeddorstige maffiosi in zinderende achtbaanrit.

Na een dagje uit wordt Armando (Luis Alberti, Narcos: Mexico) met zijn vier kameraden in de wildernis, zo’n twintig kilometer verwijderd van de Mexicaans-Amerikaanse grens, klemgereden door een groepje Mexicaanse huurmoordenaars. Er ontstaat een chaos waarbij Armando’s groep onverwachts de overhand krijgt. De huurmoordenaars weten namelijk niet dat ze te maken hebben met onvervalste Murciélagos: elitetroepen. Het gevolg is een bloedbad. Snel wordt de conclusie getrokken dat er nog meer snode types de achtervolging hebben ingezet. Armando neemt contact op met de legerbasis bij het Amerikaanse Brownsville: ze zijn in een valstrik gelopen en op zichzelf aangewezen.

Het vijftal moet zichzelf zien te redden en binnen een zekere tijd arriveren bij het checkpoint in Brownsville. Dat laatste heeft er weer mee te maken dat de mannen zijn verraden door een hoge pief. Ook wil een bekende maffioso (Noé Hernandez) wraak nemen op Armando: zijn troepen zouden één van zijn broeders hebben vermoord. Genoeg redenen dus om de wapens ter hand te nemen. De nieuwste film van regisseur Chava Cartas is wat de Engelsen een caper noemen: een achtbaanrit die zich bijna in realtime voltrekt. Counterattack (ook bekend als Contraataque en tevens Counterstrike genoemd) moet het dan ook hebben van dynamische actiescènes.

Met verve hanteert Cartas de overtreffende trap. Ergens in de tweede akte, als de munitie bijna op is en de weg door onbegaanbaar gebied nog lang, komen onschuldige burgers in het spel. Het meest fascinerende aan de film is misschien wel het feit dat dit soort kolderieke kat-en-muisspelen in Mexico tot de realiteit van de dag behoren. Cartas geeft de kijker enigszins een idee hoe dat voelt, om midden in zo’n overdonderend vuurgevecht te zitten.