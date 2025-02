Ransom Canyon: romantische dramaserie komt in april naar Netflix

Na Virgin River komt Netflix opnieuw met een romantische dramaserie: vanaf donderdag 17 april kun je bij de streamingdienst kijken naar Ransom Canyon. De titel verwijst naar een stad in Texas, waar de levens van drie verschillende families met elkaar kruisen. De hoofdrollen zijn voor Josh Duhamel, die te zien is als de stoïcijnse rancher Staten Kirkland, en Minka Kelly, die te zien is als de net vanuit New York naar Ransom Canyon teruggekeerde pianiste Quinn O’Grady. Bijrollen zijn er voor James Brolin (Sweet Tooth), Eoin Macken (La Brea), Lizzy Greene (A Million Little Things), Marianly Tejada (One of Us is Lying), Jack Schumacher (Top Gun: Maverick) en Garrett Wareing (Manifest). Ransom Canyon is gebaseerd op de boekenreeks van Jodi Thomas. De tv-bewerking was in handen van April Blair (All American, You, Wednesday).