Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Public Disorder

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Black Warrant (vrijdag 10/01 Netflix) Misdaadserie van de makers van Sacred Games, die zich afspeelt in een gevangenis in India. Een jonge man die er komt te werken als bewaarder wordt geconfronteerd met een keiharde realiteit en wil de structurele problemen oplossen.

Alpha Males S03 (vrijdag 10/01 Netflix) Komische serie uit Spanje over een aantal macho’s die zich niet meer op hun plek voelen in een wereld waarin vrouwen het steeds meer voor het zeggen hebben. Met pijn en moeite proberen ze zich elk op hun eigen manier aan te passen.

Ad Vitam (vrijdag 10/01 Netflix) Franse actiefilm waarin Franck Lazarev (Guillaume Canet) op zoek moet naar zijn vrouw, die ontvoerd is door een groep zwaarbewapende mannen. Zijn situatie houdt verband met zijn verleden als voormalig lid van een special forces-eenheid.

Carriers (vrijdag 10/01 Netflix) Post-apocalyptische horrorfilm uit 2009, over een dodelijk virus dat wereldwijd om zich heen grijpt. Verschillende overlevenden (met onder meer Chris Pine, Piper Perabo en Emily VanCamp) proberen zich naar een veilige plek te navigeren.

Hardball (vrijdag 10/01 Netflix) Komische sportfilm uit 2001 over een gokverslaafde man (Keanu Reeves) met een uitzichtloos leven. Hij ziet zich genoodzaakt om een honkbalteam met jongeren uit een achterstandswijk te coachen, om zo zijn schuld af te kunnen lossen.

Pride & Prejudice (zondag 12/01 Netflix) Romantische dramafilm uit 2005, gebaseerd op de roman van Jane Austen. Keira Knightley (Black Doves) geeft gestalte aan Elizabeth Bennet. Er zou momenteel door Netflix ook gewerkt worden aan een tv-serie gebaseerd op het boek.

Na het weekend...

Olympus Has Fallen (maandag 13/01 Netflix) Actiefilm uit 2013 over een verguisde agent van de Amerikaanse geheime dienst (Gerard Butler), die in moet grijpen als Noord-Koreaanse terroristen het Witte Huis bestormen en de president (Aaron Eckhart) in gijzeling nemen.

Single’s Inferno S04 (dinsdag 14/01 Netflix) Competitieve realityserie uit Zuid-Korea, die zich afspeelt op een verlaten eiland waar verschillende flirtende singles allemaal op zoek zijn naar liefde. Alleen als koppel kunnen ze het eiland verlaten voor een date in het paradijs.

Public Disorder (woensdag 15/01 Netflix) Italiaanse misdaadserie van de makers van onder meer Gomorra en Suburra. De thriller draait om de leden van een politie-eenheid die in moet grijpen bij straatrellen en te maken krijgt met hervormingen van bovenaf. Bekijk de trailer.

With Love, Meghan (woensdag 15/01 Netflix) Lifestyleserie waarin Meghan Markle samen met haar gasten tips geeft voor onder meer in de keuken en de tuin. Ze wordt bijgestaan door onder anderen Roy Choi, Mindy Kaling, Abigail Spencer en haar echtgenoot prins Harry.

XO, Kitty S02 (donderdag 16/01 Netflix) Coming-of-age-serie die dient als spin-off van de To All the Boys-films. Anna Cathcart geeft weer gestalte aan Lara Jeans jongere zusje Kitty, die naar Zuid-Korea afreist om daar naar school te gaan en dichter bij haar vriend te zijn.

Lovers Anonymous (donderdag 16/01 Netflix) Romantische serie uit Turkije over een door een trauma uit zijn jeugd geplaagde man die een speciaal ziekenhuis heeft opgezet om mensen te ‘genezen’ van liefde. Dan treft hij een vrouw die gelooft dat liefde de wereld zal redden.

Back to the Future (donderdag 16/01 Netflix) Komische scifi-film uit 1985, waarin Marty McFly (Michael J. Fox) in de jaren vijftig belandt en daar per ongeluk de romance tussen zijn toekomstige vader en moeder verstoort. En dus moet hij ze uit alle macht zien te koppelen.

Jurassic World (donderdag 16/01 Netflix) Avonturenfilm uit 2015 waarin het prehistorische park met dinosaurussen eindelijk een feit is geworden. Maar als een genetisch gemodificeerde dino losbreekt en aan het moorden slaat, moeten de toeristen al snel rennen voor hun leven.

Bean (donderdag 16/01 Netflix) Britse komediefilm uit 1997, gebaseerd op de televisieserie met Rowan Atkinson (Blackadder). In de film werkt Mr. Bean als beveiliger in een museum in Londen, waarna hij in Amerika de onthulling van een bekend schilderij bij mag wonen.

Meet Joe Black (donderdag 16/01 Netflix) Romantische dramafilm uit 1998 waarin de dood als mens (Brad Pitt) opduikt in het leven van zakenman William Parrish (Anthony Hopkins). Hij wil meer leren over allerlei aardse zaken en valt dan voor diens dochter (Claire Forlani).