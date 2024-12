Public Disorder (ACAB): serie van makers van Gomorra en Suburra komt naar Netflix

Vanaf 15 januari kun je op Netflix kijken naar de Italiaanse serie Public Disorder (of: ACAB). De zesdelige thriller opent met een nacht vol hevige rellen in Val di Susa. Een team van de mobiele eenheid uit Rome verliest daarbij hun chef, die ernstig gewond raakt. Naast alle chaos op straat en interne fragiliteit, krijgt het team ook te maken met mogelijke hervormingen door mensen die de eenheid niet meer echt van deze tijd vinden. Een van de hoofdrollen is voor Marco Giallini (Rocco Schiavone). Public Disorder is een bewerking van het boek van auteur Carlo Bonini (Suburra), die met onder meer Gomorra-schrijver Filippo Gravino aan de scripts werkte. Het drama is tevens gebaseerd op een eerdere ACAB-film van regisseur Stefano Sollima (Gomorra, Sicario: Day of the Soldado), die voor deze nieuwe tv-incarnatie aantreedt als producent.