Rebus S01E01-02: vuige Schotse krimi

Richard Ranki (Outlander) speelt een getormenteerde rechercheur uit Edinburgh in hardvochtige misdaadreeks.

‘Er zijn geen gangsters in Edinburgh, alleen maar jongetjes die pretenderen gangsters te zijn.’ Rechercheur John Rebus (Richard Rankin uit Outlander) laat zich niet intimideren, ook niet door beroepscriminelen. Aan het begin van de pilotaflevering is te zien hoe hij maffioso Ger Cafferty (Stuart Bowman) bijna vermoordt na een aanrijding. Het incident wordt vakkundig onder het tapijt geschoven; Rebus’ collega’s kijken de andere kant op. Niettemin blijft de politieagent zijn eigen leven ruïneren. Hij drinkt te veel, is gescheiden van zijn vrouw Rhona (Amy Manson) en de relatie met zijn dochter Sammy (Mia McKenzie) is uiterst fragiel.

De plot in het eerste seizoen van Rebus draait om een steekpartij waar handlangers van crimineel Darryl Christie (Noof Oussellam) bij betrokken zouden zijn. Alle pijlen wijzen in die zin naar de gangsters waarvan het titelpersonage zegt dat ze niet bestaan. Ook Rebus’ broer, oud-militair Michael (Brian Ferguson), speelt een sleutelrol: als hij zijn baan als pakketbezorger verliest, besluit hij twee drugsdealers te overvallen in een flatje. Een van die twee onverlaten pleegt een dag later onder toeziend oog van Rebus een moord in het ziekenhuis. Alles is met elkaar verweven.

Rebus is een bewerking van de gelijknamige boekenreeks van Sir Ian Rankin (geen familie van de acteur) en werd geadapteerd door theatermaker en scenarist Gregory Burke (’71, 2014). Erg origineel is de insteek van de getormenteerde rechercheur niet. Die premisse is bijna een genre op zich geworden. Maar Rankin speelt Rebus wel vol overtuiging. Je houdt altijd een klein beetje sympathie voor de hoofdpersoon, ondanks zijn onbetamelijke gedrag. Rebus komt met een hoop weg, hoewel de vraag rijst: waar ligt de grens?