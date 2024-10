Outlander: trailer voor tweede deel van zevende seizoen onthuld

De Amerikaanse zender Starz onthulde vannacht de officiële trailer voor het tweede deel van het zevende seizoen van Outlander. In deze zevende reeks navigeren Jamie (Sam Heughan, vanaf volgende maand tevens te zien in de Britse remake van de Nederlandse serie Nieuwe Buren) en Claire (Caitríona Balfe) zich door de gevaren van de Amerikaanse revolutie, waarbij ze uit North Carolina worden gedreven en voor onmogelijke dilemma's komen te staan. Het tweede deel gaat vrijdag 22 november in première in Amerika. Het eerste deel van het zevende seizoen ging hier in Nederland destijds enkele dagen na de Amerikaanse première van start bij Ziggo Movies & Series, hoewel Ziggo nog geen datum voor het tweede deel heeft vrijgegeven. En voor de mensen die de serie via Netflix aan het kijken zijn: de Netflix-release van nieuwe Outlander-afleveringen volgt normaal gesproken meestal ongeveer een jaar na de release bij Ziggo.