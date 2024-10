The Couple Next Door: Britse remake van Nieuwe Buren komt naar Videoland

De Britse remake van Nieuwe Buren (getiteld The Couple Next Door) komt naar Videoland: de reeks, die door Videoland werd aangekondigd als Nieuwe Buren (UK), is te zien vanaf zaterdag 9 november. In de cast van de psychologische thrillerserie zien we met onder meer Sam Heughan (Outlander) en Eleanor Tomlinson (Poldark) een aantal bekende namen. The Couple Next Door draait om Evie (Tomlinson) en haar echtgenoot Pete (Alfred Enoch), die komen te wonen naast verkeersagent Danny (Heughan) en yoga-instructrice Becka (Jessica De Gouw). Er bloeit al snel een vriendschap op tussen beiden koppels, maar wanneer Evie en Danny een gepassioneerde nacht beleven zou dat weleens voor complicaties kunnen zorgen. Komiek Hugh Dennis (Mock the Week) vertolkt een bijrol als schimmige buurman. Het zesdelige The Couple Next Door werd geschreven door David Allison (Marcella). Het drama is een adaptatie van het boek van Saskia Noort, wiens boek De Eetclub binnenkort door Netflix bewerkt zal worden tot tv-serie.