Outlander: Blood of My Blood: eerste blik op nieuwe Outlander-prequel

De Amerikaanse zender Starz onthulde een eerste blik op het historische drama Outlander: Blood of My Blood. De prequelserie op Outlander vertelt twee parallelle verhalen: in Engeland volgen we Claire's ouders Julia Moriston (Hermione Corfield uit We Hunt Together) en Henry Beauchamp (Jeremy Irvine uit Dalgliesh) tijdens de Eerste Wereldoorlog, en in het achttiende-eeuwse Schotland volgen we Jamie's ouders Ellen Mackenzie (Harriet Slater uit Belgravia: The Next Chapter) en Brian Fraser (Jamie Roy). De ouders van Jamie zijn te zien op de bovenstaande foto. De prequelserie wordt geschreven door Matthew B. Roberts, één van de twee showrunners van de originele Outlander-serie, die samen met Maril Davis (ook werkzaam aan Outlander) aantreedt als producent. Diana Gabaldon, de auteur van de boeken waar Outlander op werd gebaseerd, werd voor de productie van Blood of My Blood aangesteld als consultant.