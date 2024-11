Outlander S07E09: historisch fantasiedrama keert even terug naar zijn roots Ziggo , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Na tien jaar keren geliefden Claire en Jamie terug naar Schotland, de plek waar het allemaal begon.

De tijdloze liefde van de twintigste-eeuwse tijdreiziger Claire (Caitríona Balfe) en de achttiende-eeuwse Schotse nobelman Jamie (Sam Heughan) heeft in Outlander al vele beproevingen doorstaan, van brandstapels en revoluties tot twee eeuwen leeftijdsverschil. Ook in de tweede helft van het zevende seizoen zal hun band flink worden getest, maar eerst zet het tweetal voor het eerst in tien jaar weer voet op Schotse bodem, de plek waar het destijds allemaal begon.

Het is een bitterzoet weerzien. Ian (Steven Cree), de echtgenoot van Jaimies zus Jenny (nu vertolkt door Kristin Atherton), is dodelijk ziek, ver voorbij de hulp en moderne medische kennis van oorlogsverpleegster Claire. Jamie wacht daarnaast nog een moeizaam onderonsje met Loaghaire (Nell Hudson), met wie hij trouwde toen Claire in de twintigste eeuw aan het bevallen was van hun dochter Brianna (als volwassene gespeeld door Sophie Skelton). Ook Roger Mackenzie (Richard Rankin), de schoonzoon van Claire en Sam, bevindt zich in historisch Schotland. Hij is op zoek naar zijn en Brianna’s zoon Jemmy, die door een collega van Brianna is ontvoerd. Dan komt hij oog in oog met iemand die hij – en met hem de kijker – niet had verwacht.

Outlander, naar de gelijknamige historische fictieromans van Diana Gabaldon, is één van de meest ongegeneerd romantische dramaseries van deze tijd. Maar weinig hoofdrolspelers hoor je vandaag de dag nog met een strak gezicht dingen zeggen als: ‘Mijn hart zou weten als het zijne niet meer klopt.’ Of: ‘De sterren zullen nooit opbranden. En wij ook niet.’ Toch raakte Claire en Jaimies onverslijtbare liefdesverhaal de laatste tijd wat ondergesneeuwd door zijlijntjes over tijdreislogica, verborgen goud en grote historische evenementen.

Daarom is het goed dat de tweede helft van het zevende seizoen, na ruim een jaar geen Outlander (ook wel ‘droughtlander’, samenvoeging van drought/droogte en Outlander, genoemd), weer even teruggaat naar de basis. Of de makers deze focus kunnen vasthouden, dat moeten we natuurlijk nog wel gaan zien.