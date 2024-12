Out There: eerste blik op Martin Clunes in serie van Silent Witness-maker

Martin Clunes (Doc Martin) speelt de hoofdrol in de nieuwe Britse misdaadserie Out There. De acteur geeft in het drama gestalte aan boer Nathan Williams, die als weduwnaar zorgt voor zijn enige zoon Johnny (Louis Ashbourne Serkis, de zoon van Andy Serkis en Sherwood-actrice Lorraine Ashbourne). Nathan wil dat Johnny uiteindelijk het familiebedrijf overneemt, maar tegelijkertijd proberen schimmige figuren hem te betrekken bij lokale drugshandel. Het dorp waar vader en zoon wonen valt namelijk ten prooi aan criminelen die inzien dat ze op het platteland veel minder last hebben van de politie dan in de grote stad. En om zijn zoon te kunnen beschermen zal ook Nathan zich in een duistere onderwereld moeten begeven. Out There werd geschreven door Ed Whitmore, de bedenker van Steeltown Murders die ook talloze afleveringen van Silent Witness schreef en eerder al met Clunes werkte aan beide seizoenen van de misdaadserie Manhunt.