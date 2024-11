Sherwood S02E01-02: Brits drama van de buitencategorie

Het tweede seizoen van Sherwood werd geregisseerd door Clio Barnard (The Selfish Giant; Ali & Ava). De Britse filmmaker staat bekend om haar sociaalrealisme. Een rauwe stijl die een beetje schatplichtig is aan het werk van Ken Loach (zie I, Daniel Blake, 2016). Barnard vormt in het tweede deel een fijne tandem met showrunner James Graham. Een ook de plaats van handeling helpt daarin mee: de serie speelt zich opnieuw af in het achtergelegen dorpje Ashfield in Nottinghamshire. Het verhaal is in tegenstelling tot het eerste seizoen, dat plaatsvond in 2014, gesitueerd in het heden. En Graham zinspeelt in de eerste akte al op een groot conflict.