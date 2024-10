Nobody Wants This en The Diplomat: beide series door Netflix verlengd

Netflix had deze week slecht nieuws voor de kijkers van Kaos, de serie met Jeff Goldblum werd na het eerste seizoen gecanceld, maar kwam vandaag met beter nieuws voor de kijkers van zowel Nobody Wants This als The Diplomat. Nobody Wants This, een komische dramaserie over een onwaarschijnlijke romance tussen een agnostische vrouw (Kristen Bell) en een rabbijn (Adam Brody), is door de streamingdienst verlengd met nog een tweede seizoen. Achter de schermen verandert er wel het één en ander: bedenker Erin Foster, die zich voor de serie liet inspireren door haar eigen leven, geeft haar taken als showrunner uit handen aan Girls-scenaristen Jenni Konner en Bruce Eric Kaplan, terwijl ze zelf aanblijft als producent. Naast een tweede seizoen van Nobody Wants This heeft Netflix ook nog een derde seizoen van The Diplomat aangekondigd. Het tweede seizoen van de politieke thriller met Keri Russell (The Americans) als Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk gaat op 31 oktober bij de streamingdienst in première.